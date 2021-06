Godo. Domenica 6 giugno Santa Messa in memoria di Bill Holmerg, indimenticabile personaggio del baseball nazionale ed internazionale

Domenica 6 giugno, alle 14 e 30, al campo di baseball “A. Casadio” di Godo in via Rivalona, viene celebrata una Santa Messa in memoria di Bill Holmberg, indimenticabile personaggio del baseball nazionale ed internazionale.

L’evento è stato deciso in accordo fra la famiglia Holmberg, la moglie Gabriella ed i quattro figli Alessandro, Giuseppe, Carolina e Caterina che risiede a S.Pancrazio, e la ASD Baseball Godo, attraverso il suo Presidente Carlo Naldoni, in cui Bill giocò e di cui poi fu il manager, sia per quanto riguarda il settore giovanile che la squadra di serie A. Fra Bill e la società si è mantenuto sempre uno strettissimo legame di amicizia profonda, stima, affetto e familiarità.

La messa viene celebrata al campo da Don Silvio Ferrante, per molto tempo parroco di Godo. Alla Santa Messa sono invitati tutti coloro che lo hanno conosciuto. Saranno presenti oltre alla Sindaca di Russi Valentina Palli e all’assessore Mirko Frega, autorità nazionali ed internazionali del mondo del Baseball che hanno conosciuto e collaborato con Bill, i dirigenti, giocatori ed ex giocatori, manager e coaches, tifosi, appassionati di Godo e dintorni che hanno conosciuto e si sono legati a Bill con affetto ed amicizia.

La partecipazione alla Santa Messa è garantita e gestita in massima sicurezza (misurazione della temperatura all’ingresso, disinfezione mani, distanziamento previsto fra i partecipanti, mascherina). In caso di maltempo l’evento verrà celebrato sotto il tendone presente al campo.