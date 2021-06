Alle 16 circa di sabato 5 giugno s’è registrato un violento incidente tra un auto e uno scooter. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto in via Bonifica (Ravenna) e, fortunatamente, entrambe le persone coinvolte non hanno riportato gravi ferite nonostante l’entità dello scontro.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale l’uomo di mezz’età sullo scooter stava procedendo in direzione Lido Adriano. Affrontata la curva per svoltare a destra ha impattato contro una Golf condotta da un signore che procedeva in direzione opposta allo scooterista verso Poro Fuori.

Il motociclista, nonostante sia volato a terra dopo l’urto, non ha riportato particolari traumi e non ha mai perso conoscenza. I sanitari del 118 (accorsi sul luogo dell’incidente con ambulanza ed elimedica) hanno comunque deciso di trasportare il malcapitato all’Ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità per ulteriori accertamenti. La strada è stata chiusa momentaneamente per consentire i soccorsi, salvo poi essere aperta con senso di marcia alternato.