Overall rete multiculturale Faenza. In piazza del Popolo Azione per Zaki: “chiediamo che gli sia conferita la cittadinanza onoraria”

“A più di un anno dall’arresto in Egitto del giovane ricercatore Patrick Zaki, le cui uniche “colpe” sono quelle di essere uno studente, un ricercatore e un attivista per i diritti umani, continuiamo a ribadire con forza che Patrick deve tornare subito alla sua vita, a riabbracciare la sua famiglia e i suoi affetti più cari. Molti sindaci di città e paesi italiani hanno preso a cuore lo studente dell’Alma Mater conferendo a Patrick il titolo di cittadino onorario o aderendo a iniziative artistiche che denunciano la violenza che sta subendo” riporta la nota di Overall rete multiculturale Faenza.

Raccogliendo queste richieste, Overall rete multiculturale Faenza “ha chiesto ai Comuni dei nostri territori, a partire da Faenza, che si uniscano a questi comuni italiani , tra i quali Bologna, conferendogli la cittadinanza onoraria e chiedano al Governo l’ottenimento della cittadinanza italiana, già promossa da un Ordine del giorno approvato, a larga maggioranza, dal Senato Italiano”.

Sabato 5 giugno, ore 18.00 in Piazza del Popolo, nel corso dell’Azione per Zaki promossa dal Teatro 2 Mondi, in collaborazione con Overall – Faenza Multiculturale e col Patrocinio del Comune di Faenza “rilanciamo queste richieste affinché siano approvate dall’Amministrazione e dal Consiglio Comunale di Faenza. La difesa dei diritti umani non conosce confini geografici e la nostra terra è abituata a non voltarsi dall’altra parte davanti alle ingiustizie: le nostre comunità hanno pagato un prezzo altissimo per la democrazia e la libertà e non abbiamo intenzione di venire meno a quell’esempio”.