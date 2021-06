I “camperisti antidaspo” in corteo a Ravenna, incontrano il sindaco de Pascale

Per gli organizzatori, la manifestazione “camperisti anti daspo”, svoltasi a Ravenna in protesta contro i provvedimenti che hanno portato a multare alcuni camperisti che stazionavano sul territorio comunale, ha riscosso un grandissimo successo. “Volti sorridenti e tanta affluenza da tutta Italia – raccontano -, per un corteo durato circa 30 minuti, che non ha minimamente infastidito la cittadinanza ravennate. Infatti il percorso è stato assistito dalla polizia municipale in totale sinergia con la scelta di non addentrarsi nella zona calda della città, con lo scopo ultimo di non arrecare code e intoppi stradali”.

“Al contrario di quanto ANCC ha dichiarato mezzo stampa – affermano poi in polemica con l’associazione nazionale di coordinamento dei camperisti -, possiamo orgogliosamente ribadire che il nostro evento ha rispettato tutti i canoni anticovid, ricevendo il plauso del sindaco e della questura per l’eccelsa organizzazione dimostrata. Registriamo quindi, nostro malgrado, un’anomalia molto grave nella presa di posizione di ANCC nei nostri confronti – che non ha solo remato contro la nostra manifestazione, ma ha cercato pubblicamente “l’ostruzionismo diretto” tramite i suoi tesserati, con un comunicato ufficiale a parer nostro, del tutto privo di logica”.

“Questo comportamento senza precedenti di ANCC – concludono -, ha gettato grande sconforto tra i tesserati ed ha suscitato molte perplessità sull’aver dichiarato che dagli anni ’80 – ’90 organizzare manifestazioni di questo tipo, richiede molteplici “sforzi” nel portarle a termine. Noi, con domenica abbiamo dimostrato assolutamente il contrario, organizzando in soli 5 giorni (senza particolari difficoltà) una presenza attiva sul territorio – una protesta che è di fatto “mancata per 30 anni” sul suolo italiano. Uno strumento gratuito che, alla fine ha portato a scuotere le coscienze e all’apertura al dialogo con il primo cittadino di Ravenna, che si è dimostrato all’altezza del suo ruolo equanime “aiutandoci” nella buona riuscita della manifestazione”.

A quanto affermato dal portavoce dei manifestanti, Matteo Braglia, il sindaco Michele de Pascale – sarà ospite lunedì sera alle 21 sul canale youtube che Braglia gestisce, per discutere assieme ai camperisti di quanto si è verificato a Ravenna.