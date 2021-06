Il coprifuoco si sposta in avanti di un’ora: tutti a casa a mezzanotte

Dopo il passaggio dalle 22 alle 23, da oggi, lunedì 7 giugno, anche in Emilia Romagna il coprifuoco sarà spostato in avanti di un’altra ora e fissato a mezzanotte. Dal 21 giugno il provvedimento restrittivo, che prevede l’impossibilità di uscire di casa, senza comprovati motivi, dalla tarda serata fino alle 5 della mattina successiva, dovrebbe essere totalmente abolito in tutta Italia, ma la nostra regione potrebbe cominciare a goderne in anticipo, già dalla prossima settimana, se passasse in zona bianca, come i numeri per ora lasciano presagire.

Ultima riapertura ad essere garantita dal continuo miglioramento dei dati sui contagi, dovrebbe essere quella dei locali da ballo: martedì prossimo è previsto un incontro governativo in cui si parlerà di discoteche. I locali potrebbero ripartire a luglio e l’accesso quasi sicuramente verrà vincolato al possesso del “green pass“, anche in considerazione dell’andamento della campagna vaccinale per i più giovani, appena partita, ma accolta con entusiasmo da questo target di popolazione.