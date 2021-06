Tamponamento a Marina di Ravenna: finisce con lo scooter contro l’auto

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Marina di Ravenna, tra la rotonda di viale delle Nazioni e quella di via Trieste. Ad avere la peggio è stato uno scooterista di ritorno dal mare che, probabilmente non accorgendosi dell’auto davanti a sè, fermatasi per far attraversare i pedoni sulle strisce, l’ha tamponata, finendo a terra dopo un violento urto.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’elimedica, ed è poi stato deciso il trasporto dell’uomo al Bufalini di Cesena. Il ferito, che ha riportato vari traumi, non è mai stato in pericolo di vita.