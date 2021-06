Tragedia lungo la Via Emilia Ponente a Castel Bolognese. Poco dopo le 11.30 di lunedì 7 giugno, un ciclista 80enne è morto in seguito alle ferite riportate dopo essere stato investito da un camion. Al momento non è ancora chiara la dinamica del sinistro.

Sul posto, inizialmente era stato richiesto l’intervento del 118 con ambulanza e elimedica, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

La Via Emilia Ponente è stata chiusa per permettere alla Polizia Municipale della Romagna faentina di stabilire la dinamica e effettuare i rilievi. I carabinieri sono intervenuto per gestire la viabilità e deviare il traffico.