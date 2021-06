Consiglio comunale di Ravenna: approvato all’unanimità l’ordine del giorno per la riduzione del disagio abitativo

Nella seduta di ieri 8 giugno il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia) “Adozione di un protocollo di intesa fra Tribunale di Ravenna, Comune di Ravenna, Comuni della Provincia, Ordine degli Avvocati di Ravenna, Sindacati e Associazioni rappresentative di proprietari ed inquilini volto alla riduzione del disagio abitativo” (l’ordine del giorno), che è stato modificato in corso di seduta e controfirmato anche da Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Mariella Mantovani (Art.1), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Raoul Minzoni (Italia Viva), Alessandro Pini (Lega Nord), Samantha Tardi (CambieRà), Marco Turchetti (Pd), Andrea Vasi (Pri). È intervenuta Valentina Morigi, assessora ai Servizi sociali.

Approvata mozione sull’accessibilità universale

Nella seduta di ieri il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Emanuele Panizza e Marco Maiolini (gruppo misto) “Sull’accessibilità universale” (Mozione). In corso di seduta è stata modificata accogliendo le modifiche richieste dalla maggioranza. La mozione è stata sottoscritta anche da: Daniele Perini (Ama Ravenna), Mariella Mantovani (Art.1), Chiara Francesconi (Pri), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Raoul Minzoni (Italia Viva), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Patrizia Strocchi (Pd).

Approvato ordine del giorno “Per un nuovo patto città campagna”

Nella seduta di il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno, presentato da Marco Turchetti (Pd), Mariella Mantovani (Art.1), Raoul Minzoni (Italia Viva), Daniele Perini (Ama Ravenna) e Michele Distaso (Sinistra per Ravenna) “Per un nuovo patto città campagna” azione di promozione atta a riqualificare il patrimonio verde e agricolo periurbano del Comune di Ravenna” (patto città campagna) con la seguente votazione: 18 voti favorevoli (Pd, Sinistra per Ravenna, Marco Maiolini del gruppo misto, Art.1, Ravenna in Comune, Italia Viva, Ama Ravenna), 6 contrari (Forza Italia, Lega Nord, CambieRà, La Pigna, Lista per Ravenna), 2 astenuti (Pri, Emanuele Panizza del gruppo misto). Sono intervenuti nel dibattito: Alvaro Ancisi (lista per Ravenna), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord), Maria Cristina Gottarelli (Pd), Marco Maiolini (gruppo misto), Emanuele Panizza (gruppo misto), Alberto Ancarani (Forza Italia), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Patrizia Strocchi (Pd), Andrea Vasi (Pri), Daniele Perini (Ama Ravenna), Mariella Mantovani (Art.1).

Respinte mozioni su cassonetti smart e portarifiuti intelligenti

Nella seduta di ieri il Consiglio comunale ha respinto le mozioni presentate da Veronica Verlicchi (La Pigna): “Adottare un sistema di raccolta dei rifiuti basato sull’ utilizzo dei cassonetti smart” e “Utilizzo dei cestini portarifiuti intelligenti nel Comune di Ravenna”. La prima con 10 voti favorevoli (Forza Italia, Lista per Ravenna, Gruppo Misto, Ravenna in Comune, Lega Nord, La Pigna, Gruppo Alberghini e CambieRà) e 17 contrari (Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Italia Viva, Ama Ravenna); la seconda con 10 voti favorevoli (Forza Italia, Lista per Ravenna, Gruppo Misto, Ravenna in Comune, Lega Nord, La Pigna, Gruppo Alberghini e CambieRà) e 18 contrari (Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Italia Viva, Ama Ravenna, Art.1). Sono intervenuti nel dibattito: Patrizia Strocchi (Pd), Mariella Mantovani (Art.1).

Approvata mozione sui lapidari

Nella seduta di il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Daniele Perini (Ama Ravenna) su “Ridare dignità ai lapidari del territorio ravennate”. In corso di seduta è stata sottoscritta anche da: Chiara Francesconi Capogruppo (PRI), Mariella Mantovani (Art.1″), Raoul Minzoni (Italia Viva), Fabio Sbaraglia (PD), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Alberto Ancarani (Forza Italia), Massimiliano Alberghini (Gruppo Alberghini), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Alessandro Pini (Lega Nord), Marco Maiolini (Gruppo Misto).