Elio Rainone (R.c.m. Costruzioni): “Pronti a sostenere il Consorzio per il volley a Ravenna”

“Pronti a sostenere il Consorzio per il volley a Ravenna”: non poteva restare sorda ed insensibile all’accorato appello lanciato dal sindaco Michele De Pascale, l’impresa R.C.M Costruzioni del Gruppo Rainone, il principale riferimento del general contractor impegnato nei lavori del Ravenna Port Hub.

I vertici della società sono pronti a dare il loro contributo per la nuova realtà sportiva cittadina presentata al Comune e che mette insieme la storia e l’esperienza della Consar Porto Robur Costa 2030 e dell’Olimpia Teodora. Un progetto ambizioso che mira a portare sempre più in alto il nome di Ravenna nella pallavolo italiana ed internazionale, confermando la partecipazione ai campionati di serie A1 femminile ed A2 maschile.

“È una sfida importante, quella lanciata dal primo cittadino, per sostenere e far crescere una realtà significativa di un territorio sul quale abbiamo investito e nel quale crediamo da tempo – dice Elio Rainone, amministratore di R.c.m. Costruzioni – Ravenna per noi rappresenta un punto di riferimento come confermato dai lavori in corso per la realizzazione del nostro centro direzionale a servizio del Nord Italia”.

“In quest’ottica, quindi, siamo pronti a raccogliere l’appello del sindaco, contribuendo con i fondi che ogni anno il nostro gruppo destina a queste attività di sponsorizzazione sportive – prosegue Rainone -. Credere in questo territorio significa anche supportarlo nelle sue eccellenze e, tra queste, c’è la pallavolo che, come ha detto De Pascale, fa parte del dna di questa città”.

R.c.m. Costruzioni del Gruppo Rainone ha già avuto un contatto con il Consorzio per il volley ed è in attesa della definizione dei pacchetti di sponsorizzazione per, poi, poter concretizzare il suo contributo. Si tratta di un’iniziativa lodevole anche per l’attenzione e l’impegno che dedica sulla creazione del primo settore giovanile nella pallavolo italiana, senza dimenticare le esperienze che provengono dal glorioso passato.