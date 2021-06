Gravissimo incidente nelle prime ore di questa mattina a Bagnara di Romagna: attorno alle 7.30, un ragazzo di appena 17 anni a bordo della sua moto, una Yamaha 125, stava percorrendo via Lunga quando, nei pressi dell’incrocio con via Ripe di Bagnara, all’altezza del bar Lorella, ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, finendo fuori strada e schiantandosi contro la cancellata di una casa.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con un’ambulanza e l’elimedica, con la quale il giovanissimo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità, non prima di lunghe e impegnative manovre di stabilizzazione.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi di rito e la circolazione è stata ridotta a senso unico alternato, con il prezioso contributo del nucleo volontari della Gives di Bagnara.

La polizia Locale dell’Unione è alla ricerca di testimoni: “Se vi sono persone che hanno materialmente assistito alla caduta del ragazzo, sono pregate di mettersi in contatto con la Polizia Locale della Bassa Romagna al numero 800 072 525” .