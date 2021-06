Un lettore ci segnala un incidente stradale lungo via Trieste, all’altezza dell’ingresso del Pala De André, questa mattina poco dopo le 11.30. Sarebbero rimasti coinvolti due motociclisti e un furgone, per cause in corso di accertamento.

Nell’immediatezza del fatto, sul posto si sono precipitati alcuni soccorritori dell’area tamponi Drive Through, nell’attesa dell’arrivo di ambulanze, automedica e l’elimedica.

AGGIORNAMENTO DELLE 13

La Polizia Locale di Ravenna, accorsa per i rilievi di legge e per dirigere il traffico, precisa e corregge le prime informazioni sommarie riportate: l’incidente è avvenuto tra un’auto marca Citroen e una moto BMW. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo del ’60, trasportato al Bufalini in ambulanza con un trauma toracico in codice 2 di media gravità, e dunque non in pericolo di vita. Sulla moto si trovava anche una donna, anche lei trasportata al Bufalini con un trauma cranico, in codice 2, ma con l’elimedica, atterrata nel parcheggio del Pala De Andrè.

La conducente dell’auto, una donna del ’72, è rimasta illesa e non ha necessitato delle cure dei sanitari.

Per quanto riguarda la dinamica: l’auto percorreva via Trieste provenendo da Marina di Ravenna e pare fosse impegnata in una manovra di svolta verso il Pala De Andrè, mentre la moto proveniva dall’opposto senso di marcia.