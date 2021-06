Lido di Classe. In stato di agitazione colpisce un operatore del 118 e insulta un carabiniere. Arrestata

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato una donna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

In particolare i militari dell’aliquota radiomobile, nella serata di ieri 8 giugno, sono interventi in un bar a Lido di Classe dove una donna, in forte stato di agitazione psico-fisica, stava creando disturbo.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del servizio 118 al fine di assistere la quarantenne. Quest’ultima però ha rifiutato qualsiasi cura colpendo al volto il medico del 118.

Inoltre si è scagliata contro i carabinieri oltraggiandoli e cercando di colpirli, danneggiando nell’occasione alcune suppellettili. La donna è stata bloccata ed arrestata immediatamente.

L’indagata ha trascorso l’intera notte in camera di sicurezza presso la caserma dei carabinieri di Milano Marittima. Stamattina è stata accompagnata presso il Tribunale di Ravenna ove si è tenuta l’udienza per i fatti accaduti il giorno prima. All’esito il giudice ravennate ha convalidato l’arresto, condannando la stessa a un anno e 6 mesi di reclusione.

Inoltre, nei confronti della donna, residente in Campania, è stato notificato il divieto di ritorno nel comune di Ravenna e Cervia per tre anni.