Cotignola. Incendio al Bar delle Acacie, Carabinieri identificano il responsabile in un 16enne

Il 14 aprile 2021 il Bar delle Acacie a Cotignola è stato distrutto da un rogo, all’interno dell’Arena delle balle di paglia. Corriere di Romagna riporta in data odierna che, ad appiccare l’incendio, sarebbe stato un ragazzino di appena 16 anni. I Carabinieri di Cotignola, al culmine di un’indagine che per settimane ha analizzato i movimenti registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni, è risalito ad un gruppo di giovani del posto, andando a circoscrivere il raggio della ricerca fino a individuare il presunto responsabile.

Il ragazzino avrebbe dato fuoco al chiosco per pavoneggiarsi agli occhi del gruppetto che era solito frequentare non pensando, probabilmente, che la sua bravata sarebbe potuta concludersi in un autentico disastro. Corriere di Romagna sottolinea che, in prima battuta, gli uomini dell’Arma non hanno escluso alcuna pista, compresa quella dolosa, ipotizzata fin dall’inizio come altamente probabile.

L’analisi delle telecamere, come detto in precedenza, ha permesso di risalire a molti dei ragazzini che, interrogati uno ad uno, hanno via via condotto le Forze dell’Ordine a individuare il responsabile. Il 16enne è andato incontro ad una denuncia alla Procura per i Minorenni per incendio doloso.