Eclisse parziale di sole visibile a Ravenna

Le eclissi di Sole sono stimolanti fenomeni se parziali, per diventare fantastiche se totali, ma la nostra città e l’Italia non sono geograficamente posti in zona fortunata per la osservazione di questo fenomeno celeste. L’ultima eclisse totale osservata da Ravenna risale al 1961 e la prossima che toccherà altre zone d’Italia sarà nel 2081.

In altre zone del mondo ci sono fino a 3 eclissi totali in 3 anni, mentre per Ravenna, ogni eclisse parziale di Sole che possiamo osservare è un evento. L’eclissi di oggi, 10 giugno, è visibile come anulare in zone polari o quasi, come il nord Canada e la Jacuzia in Siberia, notoriamente poco abitate.

A Ravenna potremo osservare una parzialità che coprirà circa il 2% del disco solare, facendo vedere “una tacca” creata dalla sovrapposizione della Luna fra le 11.54 e le 12.55, ma la fase migliore sarà quella fra le 12.10 e le 12.40. L’osservazione è possibile utilizzando necessariamente specifici filtri solari come i conosciuti occhialini per eclissi, assolutamente non ad occhio nudo. E’ una piccola eclissi parziale ma la prossima sarà solo nel 2026.

Le foto del fenomeno astronomico saranno visibili nel sito www.astrocb.it, curato dall’astrofilo ravennate, Claudio Balella.