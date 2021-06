Lavori in Viale Virgilio a Lido Adriano. Commercianti: “non possiamo lavorare”. De Lorenzo (ProLoco): “Non c’era alternativa”

Termineranno il 18 giugno i lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza di Viale Virgilio a Lido Adriano. La data di “Fine Lavori” è stata posticipata, rispetto al crono-programma iniziale che prevedeva la conclusione il 10 giugno.

Nelle ultime ore, però alcuni commercianti hanno sollevato diverse polemiche, dichiarando di essere “impossibilitati” a lavorare a causa dei lavori di asfaltatura che impediscono l’accesso dei clienti alle attività. C’è chi ha deciso di non alzare le saracinesche ed attaccare un cartello con scritto: “Oggi chiuso per impossibilità di esercitare l’attività” .

“Accontentare tutti è impossibile – dichiara il presidente della Pro Loco di Lido Adriano Gianni De Lorenzo -. Purtroppo durante i lavori, alcuni operai della ditta sono stati colpiti dal covid per tre settimane. Sono stati sostituiti da altro personale ma questo ha comportato il leggero ritardo. Inoltre è stato deciso di prolungare il termine dei lavori, altrimenti sarebbe stato necessario riaprire il cantiere a settembre”.

“Il 18 giugno i lavori termineranno di sicuro – prosegue de Lorenzo -. Ci dispiace per i commercianti che stanno subendo dei disagi ma non c’era alternativa”.

De Lorenzo sottolinea che si tratta di lavori attesi da anni. “L’importanza di questi lavori per il nostro lido? Da uno a cento, duecento. Perché si tratta del biglietto da visita di tutta la località e, a lavori terminati, Viale Virgilio sarà davvero bello, sarà garantito un percorso sicuro e accessibile per i pedoni, adeguatamente illuminato nelle ore notturne e ne guadagnerà il Lido tutto, a partire dai commercianti, oltre che turisti e residenti”

I lavori

Gli interventi su viale Virgilio prevedono l’allargamento della sede stradale per permettere di evitare che le auto continuino a parcheggiare, sormontando i marciapiedi sul lato destro e quindi garantire un percorso protetto per i pedoni; i marciapiedi esistenti sono stati pavimentati con cubetti di porfido al posto della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Tra gli altri interventi è stata eseguita la posa di nuove cordonate sia per l’aiuola centrale sia per il marciapiede a bordo strada in sostituzione delle esistenti.

All’incrocio con viale Marziale è stata realizzata una rotatoria con anello centrale sormontabile per agevolare il passaggio di eventuali mezzi ingombranti con la razionalizzazione degli ingressi e attraversamenti pedonali.

Anche l’incrocio con viale Petrarca è stato razionalizzato con la realizzazione di un’isola centrale, anch’essa sormontabile, e il traffico verrà canalizzato proteggendo maggiormente l’attraversamento pedonale su viale Virgilio.

Per quanto riguarda la sede stradale è prevista la fresatura del manto per livellare le pendenze, riasfaltata, e, infine, ammodernata la segnaletica.