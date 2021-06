“Una grandissima emozione, finalmente è arrivato il mio turno! Un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che da un anno e mezzo sono in prima linea per superare la crisi pandemica.” Così su Facebook Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna, che ieri sera si è vaccinato al Pala De André.

“Potersi vaccinare dopo così poco tempo dall’insorgenza del virus è un fatto straordinario, non farlo è davvero incomprensibile e non ci sono ragioni plausibili. Abbiamo per prime protette le persone più fragili, ora dobbiamo vaccinarci tutti. Non vaccinarsi non ha senso. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella ricerca del vaccino e tutti coloro che oggi sono impegnati nel vaccinare i cittadini” ha commentato il Sindaco.