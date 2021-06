Disordini MiMa, Di Maio coinvolge il Viminale: “Gioco di squadra per affrontare il problema”

Continua l’azione del deputato romagnolo Marco Di Maio sulla vicenda legata all’ordine pubblico a Milano Marittima, dopo i fatti degli ultimi fine settimana. “Dopo gli atti presentati nei giorni scorsi per chiedere un potenziamento della presenza delle forze di polizia – spiega – ho voluto coinvolgere in modo informale il Ministero, in particolare nella figura del sottosegretario Ivan Scalfarotto illustrandogli la situazione e l’impegno profuso dalle istituzioni locali, oltre che le prese di posizione e i documenti degli operatori economici”.

Immediata la reazione del sottosegretario Scalfarotto. “Il sottosegretario Scalfarotto – spiega infatti il deputato – si è messo in contatto col prefetto di Ravenna, manifestando sostegno e disponibilità a dare una mano nel sostenere all’interno dell’amministrazione del ministero le istanze del territorio, in particolare con l’obiettivo di incrementare la presenza di agenti”.

“Continueremo a seguire la vicenda – conclude il deputato – nella convinzione che il problema richiede non solo più forze di polizia, ma un approccio mulitidisciplinare e un gioco di squadra tra istituzioni; mettendo da parte le appartenenze di partito per porre in primo piano la ricerca di una soluzione”.