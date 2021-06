Bagnacavallo, cade dalla bici forse per un malore e finisce nel fosso: gravissimo un uomo di 47 anni

A Bagnacavallo in via Stradello – all’altezza del civico 7 – verso le 13 di oggi 12 giugno un uomo di 47 anni di nazionalità rumena è caduto dalla bici, molto probabilmente a causa di un malore, ed è finito nel fosso ai bordi della carreggiata. Subito sono intervenuti i mezzi di Romagna Soccorso con ambulanza e auto medica, è stato poi deciso il trasferimento dell’uomo a Cesena con codice di massima gravità, con l’elicottero giunto da Bologna. Il paziente non era cosciente al momento del soccorso. Sul luogo dell’accaduto la Polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi.