Coronavirus a Ravenna: oggi solo 3 casi, in regione 105 i casi segnalati

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 3 casi: si tratta di 2 maschi e 1 femmina; 3 asintomatici e nessuno con sintomi; 3 in isolamento domiciliare e nessun ricovero. Nel dettaglio: 2 da contact tracing; 1 per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.112. Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate 21 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 30.447. I tre casi di oggi sono stati registrati a Cervia, Faenza e Ravenna.

12 GIUGNO, LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 385.561 casi di positività. 105 i casi segnalati oggi su un totale di 17.168 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,6%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 33,9 anni.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa anche agli under40. In Emilia-Romagna, infatti, sono aperte da giovedì le prenotazioni per i 35-39enni (quindi i nati dal 1982 al 1986), dopo l’avvio, lunedì 7, di quelle per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Si procederà poi, in maniera scaglionata, in ordine anagrafico: dopo i 30-34enni, a seguire con finestre distanziate di due o tre giorni sarà la volta delle altre fasce di età. Ovviamente la possibilità di prenotarsi resterà sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino. Ad oggi sono state somministrate 3.121.000 dosi di vaccino e sono 1.100.000 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 8.513 (- 191 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 8.162 (- 160).

Non si è registrato nessun decesso in Emilia-Romagna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.230.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 60 (- 1 rispetto a ieri), 291 quelli negli altri reparti Covid (- 30).

