Scontro tra tre auto questa mattina prima delle 9 in via Darsena a Ravenna, subito dopo il nuovo cavalcaferrovia Teodorico: i veicoli sono venuti a scontrarsi per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi di rito, e nel violento urto, due di queste hanno divelto il parapetto che separa la sede stradale dalla scarpata della ferrovia, scivolandoci dentro per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando ravennate per aiutare gli occupanti di un veicolo ad uscire dall’auto e i soccorritori del 118 con tre ambulanze e l’auto con il medico a bordo. Tutte le persone coinvolte sono rimaste sempre coscienti e due di loro sono stati trasferiti a Cesena in condizioni di media gravità.