Ravenna. ‘Un poster per la pace’, premiati dai Lions Club 34 studenti e 10 scuole medie

Si è svolta venerdi 4 giugno al Centro Congressi di largo Firenze la cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale “Un poster per la pace”, promosso ogni anno, dal 1988, dai Lions Club di tutto il mondo presso le scuole locali. L’iniziativa incoraggia i giovani, dagli undici ai tredici anni, a esprimere artisticamente il proprio concetto di pace ed a creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo; ogni anno viene proposto un tema originale, che per l’anno 2020-21 è stato “La pace attraverso il servizio”

Ogni anno vengono selezionati ventiquattro finalisti internazionali, che rappresentano il lavoro di oltre 500.000 giovani. Il primo premio internazionale consiste in un riconoscimento in denaro ed alla partecipazione, con il Presidente del Club sponsor, alla speciale cerimonia di premiazione che si tiene in occasione della Giornata Lions presso le Nazioni Unite a New York. Gli altri ventitré finalisti sono classificati ex aequo.

A Ravenna hanno preso parte al concorso oltre 1200 studenti delle Scuole Medie, sponsorizzate dai Lions Club Ravenna Dante Alighieri” e “Ravenna Host”.

Per ogni scuola sono stati selezionati i poster più significativi in relazione al tema del concorso e i relativi autori, unitamente ai dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti di appartenenza. Sono stati premiati, alla presenza Francesca Romana Vagnoni – Governatrice a.s.2020-2021 del Distretto 108A Ouidad Bakkali – Assessore pubblica istruzione e infanzia, istruzione superiore, formazione professionale, università, politiche europee, cooperazione internazionale, politiche e cultura di genere, Caterina Lacchini – Coordinatore Distrettuale Service Poster per la Pace, Patrizia Re – Presidente del Lions Club Ravenna Host, Giorgio Palazzi Rossi – Presidente del Lions Club Ravenna Dante Alighieri, Cinzia Ghirardelli – Presidente Zona B, Thomas Alexander Casadio Malagola – Presidente Leo Club Ravenna.

I trentaquattro premiati.

Istituto Comprensivo RICCI MURATORI: Dirigente Scolastico – Professoressa Alessandra BALDASSARRI; I professori Antonio LENZI ed Elena NERI: Alunni: 3° classificato JASON NWOSU classe 2A; 2° “ SAMUEL DELLA CASA classe 3D; 2° parimerito EDOARDO TARLAZZI classe 3E; 1° “ SARA ASIOLI classe 3C.

Istituto Comprensivo del Mare ENRICO MATTEI: dirigente Scolastico – Professoressa Giovanna Providenti; Professor Edoardo BORGHESI. Alunni 3° classificato AURORA PARMA classe 2D; 2° “ NICOLA FRANCESCONI classe 2D; 1° “ LORENZO ROSSINI classe 2D.

Istituto Comprensivo RANDI: Dirigente scolastico – professor MIRCO BANZOLA; Professoressa Angela CORELLI. Alunni: 3° classificato PIETRO TESEI classe 3B; 3° parimerito DIEGO CARLI 3C; 2° classificata NOEMI EXANA 2D; 1°VIOLA MELANDRI 3B.

ISTITUTO TAVELLI Dirigente Scolastica – Professoressa PATRIZIA SIGNORELLI; Professoressa Elisa SIMONI. Alunni: 3° classificata ALESSIA RUZZI classe 3A; 2°GIULIA GASPERONI 3A; 1° ADELE STRADAIOLI 2 A.

Istituto Comprensivo S. Biagio DON MINZONI: Dirigente scolastico Professoressa Angela GRAZIANI; Professoressa Melania BELLI. Alunni 3°classificato FILIPPO POMICETTI classe 2G; 2 °GIACOMO ALAN VENTURINI classe 2A; 1° LETICIA MARIA ARCANGELI classe 2B.

Istituto SAN VINCENZO DE PAOLI: Dirigente scolastica SUOR TERESA LOMBARDI; Professor Ilaria PREDA. Alunni: 3° GIANNI GATTELI classe 2; 2 MELANIA D’ANDREA RICCHI; 1 ANGELICA ANTONIOLI.

Istituto Comprensivo GUIDO NOVELLO: Dirigente scolastica – Professoressa Agata CAUDULLO; Professoressa Manuela GIACOMIN. Alunni 3 classificato ROBERTO MELANDRI classe 2A; 3 parimerito AGATA BENINI classe 2C; 2 classificata ALICE CASAMENTI classe 3C; 1 “ CHIARA SENESE classe 3C

Istituto SAN PIER DAMIANO: Dirigente scolastica – Professoressa Maria GUIATI; Professor Giovanni CIUCCI. Alunni 3 classificata ELEONORA CATALANO classe 3 A; 2 “ ALESSANDRO MAZZA classe 3A; 1 “ CHIARA MAGNARELLO classe 3B

Istituto ZIGNANI CASTIGLIONE DI RAVENNA: Dirigente scolastico – Raffaella ANDOLFI; Professor Alessandro CAPPELLI. Alunni: 3° classificata SOFIA MARRA classe 2A; 2° GIADA FABBRI classe 2D; 1° classificato CRISTIAN RATA classe 2C.

Istituto MARIO MONTANARI: Dirigente Scolastico – Professor Cesare CAMBIO; Professoresse Federica GOFFI e Raffaella MUCCINO. Alunni 3° classificato CHETYA TOCHI classe 3F; 2° SANNAA FATIMA classe 2E; 1° SOFIAM HABABULLAH classe 2B.