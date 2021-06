A14 Bologna-Taranto, dal 14 giugno chiusure notturne della stazione di Faenza

Anas informa che sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia al km 64+536, in orario notturno, nelle sei notti consecutive di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Faenza, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa sempre da Anas consigliano di uscire alla stazione di Imola o di Forlì.