Raduno di Ferrari a Bagnara di Romagna: le “Rosse di Maranello” nella vetrina in piazza Marconi

Si è tenuto ieri, domenica 13 giugno a Bagnara di Romagna, il raduno di Ferrari organizzato dal club Rosso-Italia.it. Numerosi modelli della Rossa di Maranello sono stati esposti in piazza Marconi per l’intera giornata, mentre la città di Bagnara ha allestito un programma per intrattenere gli ospiti, che prevedeva la visita alla Galleria d’Arte e alla Villa Morsiani, c’è stato il tempo per un pranzo alla La Locanda di Bagnara, per finire con la visita al Museo del Castello-Rocca Sforzesca.