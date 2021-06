Faenza. Prosegue per tutta l’estate in Fiera il servizio del Rotary Club allo Hub vaccinale

Proseguirà per tutta l’estate e anche oltre l’impegno del Rotary Club Faenza nell’Hub vaccinale allestito alla Fiera. Presente per salutare le autorità durante la visita del Presidente Stefano Bonaccini, in occasione del raddoppio della capacità dell’hub faentino, il Rotary ha infatti ribadito il suo impegno nel sostenere la campagna di vaccinazioni, iniziato sin dall’avvio delle somministrazioni e che al suo attivo conta una presenza costante durante tutti i fine settimana, oltre a giornate infrasettimanali per particolari necessità.

Gli oltre 40 soci e famigliari che hanno accordato la loro disponibilità proseguiranno dunque il loro servizio anche durante la stagione estiva, congiuntamente ad altre associazioni di volontariato, fornendo un prezioso aiuto. Sostegno che è stato molto apprezzato dai sanitari e dal personale del polo vaccinale, come ha evidenziato la responsabile, dottoressa Anna Lusa, nel corso dell’incontro.

Il presidente Alessandro Cantagalli ha incontrato il governatore Stefano Bonaccini – riporta la nota -, il sindaco Massimo Isola, il nostro socio senatore Stefano Collina e la consigliera regionale Manuela Rontini, esprimendo l’orgoglio di tutto il Rotary Club di Faenza nel poter servire la propria comunità e declinare anche in questa occasione il miglior spirito rotariano, consentendo ai soci di esprimere momenti associativi e di servizio, soprattutto in questo periodo di particolare difficoltà.