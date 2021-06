Alfonsine. L’Università Popolare per Adulti ‘Umberto Pagani’ promuove 3 serate di incontri a Casa Monti

Nelle prossime settimane ad Alfonsine, promosse dall’Università Popolare per Adulti “U.Pagani”, con il patrocinio del Comune di Alfonsine. sono in programma 3 serate nel giardino di Casa Monti promosse dall’Università Popolare per Adulti “Umberto Pagani” di Alfonsine, con il patrocinio del Comune di Alfonsine.

Il programma.

MERCOLEDI 16 GIUGNO – “DANTE IN ROMAGNA”

Giuseppe Bellosi e la Società Editrice «Il Ponte Vecchio» presentano

l’ultimo libro scritto a quattro mani da Eraldo Baldini e Giuseppe

Bellosi, dedicato all’impronta che Sommo Poeta ha lasciato nella nostra

cultura popolare.

LUNEDI 21 GIUGNO – “S.GIOVANNI, TRA ARTE E MUSICA”

Ottaviana Foschini e Francesca Zanzi ci presentano la figura del Santo

della “notte delle streghe”, presente nell’arte e nella musica della

nostra tradizione.

LUNEDI 28 GIUGNO – “L’ARCHEOLOGIA NEL PIATTO”

L’archeologa Lisa Manzoli ci illustrerà cosa e come mangiavano gli

antichi, svelandoci tante curiosità e regalandoci anche qualche ricetta.

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21.15. Prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno stesso, inviando un’email a universitalfonsine@racine.ra.it con nome, cognome e numero di telefono. A chi si presenterà senza prenotazione l’ingresso è subordinato al

numero dei posti rimasti disponibili.