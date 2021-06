Poco prima delle 15, sulla via Emilia a Cosina di Faenza, nei pressi del confine con la provincia di Forlì-Cesena s’è registrato un incidente a catena tra più mezzi.

Una Volkswagen Passat ha centrato una Ford Focus che, a sua volta, ha tamponato una Fiat 500. Quest’ultimo mezzo ha centrato infine una Volkswagen Touran. Tre i feriti, uno dei quali portato con codice 1 all’Ospedale di Faenza mentre, per le altre due persone coinvolte, s’è reso necessario il trasporto all’Ospedale Bufalini di Cesena (una via elimedica).

Sul luogo dell’incidente hanno agito in tandem la Polizia Locale della Romagna Faentina e la Polizia municipale Forlivese per i primi riscontri del caso e per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente multiplo. Le Forze dell’Ordine sono state impegnate anche per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.