Comune di Russi, servizio di trasporto a Punta Marina: iscrizioni fino al 22 giugno

Il Comune di Russi e il Centro Sociale Culturale Porta Nova, in collaborazione con Sindacato Pensionati Cgil – Uil – Cisl, organizzano un servizio pubblico di soggiorno e trasporto al mare a Punta Marina nel Bagno “Nariz” (di fianco alle terme) con possibilità di cure termali, da lunedì 5 luglio fino a venerdì 30 luglio (esclusi i sabati e le domeniche).

Il prezzo del trasporto è di: 170,00 euro per 20 giorni, 130,00 euro per 15 giorni, 100,00 euro per 10 giorni e 12,00 euro per trasporto giornaliero (6,00 euro per bambini fino a 10 anni). Il costo dell’ombrellone dovrà essere corrisposto direttamente al bagno.

È possibile preiscriversi dall’11 giugno al 22 giugno presso il Centro Sociale Porta Nova dalle ore 8.30 alle ore 11.00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì (per info: 0544 582088).

La partenza del pullman granturismo da 64 posti, di cui massimo 32 occupati, è fissata alle ore 7.30 da Russi in piazza Saba, mentre il ritorno dal mare è previsto per le ore 12.00.

Ai fini della copertura assicurativa, per i partecipanti è obbligatoria l’iscrizione al Centro Porta Nova.