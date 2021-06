Brutto incidente questa mattina, giovedì 17 maggio attorno alle 11 a Roncalceci sulla via Ravegnana all’altezza dell’incrocio con via Nuova.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna intervenuta per i rilievi di rito, tre auto si sono scontrate. Secondo una prima sommaria ricostruzione pare che l’impatto iniziale si sia avuto tra una Volkswagen Golf, proveniente da via Nuova, guidata da un uomo, e una Renault Clio, che percorreva la Ravegnana in direzione Forlì, guidata da una donna.

Foto 3 di 3





Il potente urto ha sbalzato la Clio nel mezzo della strada, portandola ad impattare contro un furgone Fiat Doblò che sopraggiungeva sulla Ravegnana, ma in direzione di marcia opposta, dunque Forlì-Ravenna. In questa carambola di auto, una quarta, quella che seguiva il Doblò, è riuscita ad evitare di rimanere coinvolta quasi per miracolo.

Il bilancio dell’incidente è di due feriti: il conducente della Golf e la donna alla guida della Clio. Il primo è stato trasportato al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena con l’elicottero del 118, mentre la donna sempre a Cesena, ma con l’ambulanza. Anche il conducente del furgone è finito in ospedale, ma con un codice di bassa gravità.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per aiutare nelle operazioni di recupero delle vittime i sanitari di Romagna Soccorso.

ANAS INFORMA

+++AGGIORNAMENTO DELLE ORE 14 +++

La strada statale 67 “Tosco Romagnola” è stata riaperta regolarmente al traffico