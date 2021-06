ALICE IN WONDERLAND / Dagli avvistamenti UFO alla Festa della Cozza Selvaggia di Marina per finire con la solita frittata Cinque Stelle

Buon venerdì amici e amiche, continuano gli avvistamenti dei vip dalle nostre parti. È una cosa che non ci fa dormire la notte: chi verrà oggi a Ravenna? E chi incontreremo domani per strada dietro l’angolo?

In attesa di avvistare un UFO, come quelli di cui parlano sempre più spesso le autorità USA (pare esistano davvero e che la loro tecnologia sia mille anni avanti rispetto alla nostra… insomma mille e non più mille, e che Dio ce la mandi buona se sono cattivi e non buoni come ET) stamattina a Punta Marina è stato avvistato Rudy Zerbi, che non è un UFO ma quasi, con la sua proverbiale pelata. Rudy Zerbi è stato protagonista dell’ultimo “Amici” di Maria De Filippi e da anni è mattatore di “Italia’s Got Talent”, condotto insieme a Gerry Scotti e l’immancabile Maria De Filippi. “Anche i Vip scelgono i nostri bomboloni” hanno commentano dallo staff del Vela Bianca dove è stato avvistato. Che si sia almeno sporcato di crema?

Michelle Hunziker invece era a Milano Marittima per presentare l’Iron Bootcamp che si svolgerà a Cervia venerdì 16 e sabato 17 luglio. A proposito se volete fare un pò di allenamento e provare ad avere le “chiappe di ferro” come quelle di Michelle andate su IRON CIAPET, il canale di fitness gratuito creato dalla Hunziker, aperto a tutti e con dei super personal trainer pronti a farvi muovere le ciapet ma soprattutto a farvi stare bene… Con questo caldo, ma chi ve lo fa fare? Andate al mare a mostrar le chiappe chiare, piuttosto!

Se il vostro sogno nel cassetto è sempre stato quello di fare la comparsa o recitare in un video musicale, salvatevi questa data: il 19 giugno al PalaCosta qui a Ravenna la Daimon film ha organizzato un casting per le riprese di “uno dei più importanti cantanti italiani”. Chi sarà mai? Certo non Mahmood, lui il video in Darsena a Ravenna l’ha già girato qualche settimana fa… e presentato. Fatevi avanti: due secondi di celebrità non si negano a nessuno!

Un’altra iniziativa che vi voglio segnalare (oggi vi faccio un po’ da Virgilio) è il “Mosaico in tour”, il laboratorio didattico che porta l’arte del mosaico in spiaggia, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Il Cerbero”, arrivato alla sua 15^ edizione. Quest’anno parte dalla spiaggia libera di Cesenatico 17 giugno.

Ma il clou di inizio estate è la Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna, il 25, 26 e 27 giugno in Molo Dalmazia a Marina. La Cozza Selvaggia è quella che cresce spontaneamente alla base delle piattaforme metanifere dell’Adriatico e che i cozzari (dei fighi pazzeschi) raccolgono immergendosi fino a 10-12 metri di profondità, sfidando il mare. Solo per questo fatto vale la pena assaggiarle. A parte che sono buonissime. Ci sono stand in piazza vicino al bacino pescherecci di Marina e trovate le Cozze Selvagge in ben 60 ristoranti che aderiscono alla festa. Mi raccomando prenotate, perché i posti sono limitati! Selvaggiamente, buon appetito!

E ora veniamo alla politica locale… che qualcosa da dire c’è sempre. Marco Maio Maiolini, con la “benedizione” della portavoce regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Piccinini si era avviato a ricoprire le vesti di referente locale del movimento. Ma qualcosa pare sia cambiato, l’arrivo di Conte (?) ha smosso un po’ le acque e le onde sono arrivate fin qui… I senatori Cinque Stelle Croatti e Lanzi con un tempismo incredibile, infatti, hanno fatto sapere che il referente del movimento a Ravenna è Igor Gallonetto (?!), che avrà il compito di gestire tra le altre cose la trattativa di alleanza col PD, trattativa che Maiolini e Piccinini avevano già praticamente siglato (e il nostro Maio aveva già un piede mezzo dentro a Palazzo Merlato, in odore di Assessorato).

Adesso con un colpo di spugna il povero Maiolini – che si sta ammazzando di lavoro per le Cinque Stelle anche se fa parte del Gruppo misto – rischia di essere spazzato via dallo scenario, anche se la Silvia è una “tosta” e non la darà vinta ai senatori senza vendere cara la pelle. Come ha dimostrato oggi nella conferenza stampa alla Rocca Brancaleone plastic free.

Sta di fatto che il Movimento 5 Stelle a Ravenna sembra essere stregato da qualche maleficio. Sono anni che a forza di scissioni, divisioni nei meet up, simboli non concessi non c’è un attimo di pace. Alcuni andarono a riveder le stelle, altri furono folgorati da Pizzarotti sulla via di Damasco (poi da Bonaccini, poi da de Pascale…), altri ancora si presentarono sotto forma della lista civica CambieRà, che elesse tre consiglieri, e poi di fatto si scissero in tre, cioè ognun per sé. Uno dei tre, Emanuele Panizza, addirittura è candidato sindaco dei no vax. E in questo deserto giallo, l’ultimo della sua stirpe, l’ultimo grillino più grillino di Grillo, era rimasto proprio Maio. Sembrava destinato a fare un goal a porta vuota, e invece, ecco piombare Gallonetto e di nuovo si apre il caos.

Ma chi è Igor Gallonetto? Carneade chi era costui? si chiede il don Abbondio manzoniano. Qui i promessi sposi sembravano Maiolini e de Pascale e il terzo incomodo è… un Gallonetto qualsiasi. Un ex candidato alle elezioni regionali che ha ballato una sola campagna elettorale e poi è sparito dalle cronache. Per fare una frittata bisogna rompere qualche uova, ma qui le uova sono ormai finite da mò e la frittata è fatta anche se non è stata nemmeno cucinata. Ma seguiremo i prossimi sviluppi…

Avete già sentito il tormentone dell’estate del trio stellare Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro? Da ballare tutto… magari a casa vostra perché per ora in discoteca non è possibile!

Alla prossima settimana, buon week end a tutti!