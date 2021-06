Comune di Cervia. Dopo le iniziative culturali l’amministrazione comunale presenta le altre manifestazioni tra sport, comunicazione e intrattenimento

Cervia riparte con tantissimi eventi. L’Amministrazione comunale ha lavorato intensamente per proporre anche questa estate un ricco programma, nonostante le difficoltà legate alle incertezze dell’emergenza sanitaria. “Un lavoro iniziato già al termine della scorsa estate – ha dichiarato l’Assessore allo Sport e agli Eventi Michela Brunelli – che ha riportato in questa città eventi importantissimi dal punto di vista comunicativo come Iron Ciàpet di Michelle Hunziker e Supersapiens IRONMAN 2021.”

Numerose anche le novità che hanno coinvolto per la prima volta sport come la danza con KlediDence Desenzano per DiD MiMa Summer Edition, e numerosi altri con una importante partnership con AICS per CSIT WORLD SPORT GAMES 2021, che si svolgeranno il prossimo autunno e che coinvolgeranno diverse realtà e luoghi del territorio.

“Come Amministrazione Comunale – ha continuato l’Assessore Michela Brunelli – abbiamo cercato di stare attenti alle novità proposte, e di inserire nel palinsesto sempre eventi interessanti e che ampliassero l’offerta turistica. Ci siamo messi in gioco e abbiamo cercato, seppure con tutte le difficoltà, di mettere in piedi eventi dal respiro internazionale. D’altra parte ringraziamo i privati che in autonomia, con l’appoggio e il contributo del Comune, hanno riportato eventi famosi in tutta Italia come il Vip Master, che quest’anno si rinnoverà, la Spiaggia ama il libro, e portato nuovi iniziative come il Triathlon Sprit Italiano maschile e femminile, che si svolgerà nei giorni precedenti ad IRONMAN. Inoltre ci sarà molto intrattenimento e già dai prossimi giorni prenderà il via il programma Pinarella Summer Social e a seguire il nuovo palinsesto comico di Tagliata. Poi torneranno appuntamenti tanto attesi come Sapore di Sale e il Festival Internazionale dell’Aquilone, oltre all’importante tributo a Raoul Casadei, a cui siamo affezionati, con il figlio Mirko Casadei. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questa importante sfida, Cervia non si è mai fermata e ha continuato ad ampliare il suo calendario nonostante l’incertezza e le difficoltà; noi ci abbiamo sempre creduto anche l’anno scorso, quando ancora meno di oggi c’era certezza sulla fattibilità degli eventi. Oggi siamo pronti a farvi vivere una vacanza ricca di emozioni e di esperienze, in totale sicurezza e rispettando tutti i protocolli, e questo lungo cartellone di eventi ne è la prova. A Cervia non ci si annoia mai.”

Grandi Eventi sportivi

Riprende la programmazione dei grandi eventi sportivi a partire da settembre con Supersapiens IRONMAN 2021 il 18 e 19, per poi proseguire a ottobre con Triathlon Sprit Italiano maschile e femminile, il 2 e 3, e con CSIT WORLD SPORT GAMES 2021 dal 12 al 17 ottobre.

Eventi Sport e Comunicazione

IRON BOOT CAMP di Michelle Hunziker al Golf Club di Milano Marittima il 16 e 17 luglio dà il via agli eventi che coniugano sport e comunicazione. A fine luglio è in programma Across Me di Pelo di Giorgio, la traversata a nuoto del nostro Ironman, da Pola a Cervia a nuoto, mentre KlediDance Desenzano per DiD MiMa Summer Edition, evento dedicato a Carla Fracci, si svolgerà dal 23 al 26 agosto. A fine agosto, dal 27 al 29, torna Yamm Festival Yoga, mentre il 25 e 26 settembre si rinnova la Festa dello Sport e il 23 e 24 ottobre l’Ecomaratona del Sale di Cervia.

Eventi intrattenimento

Si parte con CaterTour di RaiRadio2 il 25 e 26 giugno. Sarà poi la volta del Pinarella Summer Social, il cui primi appuntamenti sono il 26 e 27 giugno, in Piazzale Moneta a Pinarella, e che proseguirà in agosto, dal 20 al 22. Una delle novità della stagione è il Comico a Tagliata nel mese di luglio e agosto. Evento di Mirko Casadei in Piazza Garibaldi il 2 luglio dedicato a Raoul Casadei. Il Vip Master a Milano Marittima il 23 e 24 luglio. Dal 20 luglio parte la Spiaggia ama il libro, con numerosi appuntamenti con gli autori in varie parti del territorio, fino al Ferragosto con gli autori. Il 10 agosto i tradizionali Fuochi di San Lorenzo presso la spiaggia libera. Il 21 e 22 agosto torna Gustalibro. E poi a settembre, dal 2 al 5, Sapore di Sale nell’area dei Magazzini del Sale. Il Festival Internazionale dell’Aquilone è invece in programma dal 25 al 3 ottobre sulla spiaggia di Pinarella.

Il corposo calendario di eventi è in continuo aggiornamento.