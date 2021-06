Unione. ‘Giovani protagonisti’, 9 opportunità estive per ragazzi tra cinema, teatro, sport e radio

Sono tante le opportunità in Bassa Romagna per i giovani che questa estate vogliono impiegare un po’ di proprio tempo per la comunità. Al momento sono nove i progetti disponibili, che spaziano tra cinema, radio, sport e teatro, nell’ambito del progetto “Giovani protagonisti”, promosso dal Servizio Giovani generazioni dell’Unione dei Comuni.

Il progetto consiste in percorsi dove i ragazzi, coordinati e seguiti da un tutor, potranno mettere alla prova le proprie competenze, acquisendone di nuove, oltre a offrire un po’ del proprio tempo e impegno per la crescita e lo sviluppo della comunità. Le offerte sono rivolte a ragazzi e ragazze tra i 14 e 29 anni, che saranno “arruolati” per contribuire alla riuscita di rassegne culturali, laboratori ed eventi, imparando così qualcosa del mondo dell’associazionismo e della cittadinanza attiva.

“Giovani protagonisti” è un progetto inserito in un contesto regionale più ampio, denominato YoungER Card; la carta è distribuita gratuitamente e riserva ai titolari una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (come teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali, dai piccoli negozi e ristoranti alla grande distribuzione.

Per scoprire i progetti disponibili e candidarsi a partecipare, consultare il sito www.labassaromagna.it nella sezione Guida ai servizi – Giovani – YoungER Card.

Tutte le realtà territoriali sono invitate a partecipare e proporre i propri progetti: associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, istituti scolastici, parrocchie, enti pubblici operanti o con sede nel territorio della Bassa Romagna. I progetti devono avere una durata compresa tra le 20 e le 80 ore e possono riguardare i più svariati ambiti: sociale, educativo, artistico, culturale, informatico, linguistico, ambientale.