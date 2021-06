Caritas Faenza. Terra Condivisa, venerdì 25 giugno nuova edizione di Open Ort per conoscere tuti i prodotti a km0

Finalmente l’orto del progetto Terra Condivisa, realizzato da Farsi Prossimo odv in collaborazione con la Caritas diocesana – riporta la nota -, riapre le sue porte per una nuova edizione di Open Ort, il consueto appuntamento in cui l’equipe di Terra Condivisa ha il piacere di aggiornare tutti i suoi sostenitori sulle proprie attività, ma anche di farsi conoscere da chi ha solo sentito parlare di noi e ha voglia di sapere cosa facciamo.

Per l’edizione 2021, grazie anche alla collaborazione dell’area “Educazione alla mondialità” di Caritas, affidata alla Farsi Prossimo ODV e al contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, si è pensato di mostrare Terra Condivisa con una luce diversa, godendo insieme dei colori e dei profumi della nostra collina al calar del sole. Venerdì 25 giugno alle 18 – precisa la nota – ci ritroveremo al parcheggio di villa Rotonda, via Castel Raniero 1, per raggiungere in passeggiata l’orto dove potrete fare un breve tour alla scoperta dei suoi prodotti km0, guidati dai nostri esperti ortolani e volontari di Farsi Prossimo. Potrete vedere da vicino le serre delle nostre fragole, che da aprile sono state regine delle cassette acquistate dai nostri sostenitori per contribuire all’autonomia del progetto stesso.

Accompagnati in passeggiata dal personale della “Polisportiva Zannoni” di Errano, intorno alle 19 arriveremo fino al giardino della Colonia di Castel Raniero, in via Rinaldini 2, che farà da sfondo al nostro aperitivo-picnic: potrete rilassarvi sul prato, gustando il tramonto in compagnia di una rinfrescante birra artigianale targata Mens Sana oppure assaporando un ottimo calice di vino della cantina Trerè, il tutto accompagnato da una degustazione dei prodotti del nostro orto preparati per l’occasione dalle ragazze del Nove100 caffè. Tutto sarà preparato in pratiche monoporzioni che verranno consumate a offerta libera in postazioni distanziate come da regolamento anti-Covid.

Per l’occasione sarà a disposizione un banchetto con i prodotti freschi e solidali di “Terra Condivisa” – aggiunge la nota -, oltre ai nostri trasformati: lo sciroppo di sambuco coi fiori di Castel Raniero, ottima base per freschi aperitivi estivi con gli amici, o il nuovissimo pesto di spinaci, condimento per un goloso primo piatto o per rendere più fantasiosi i vostri crostini. È un appuntamento da non perdere dedicato a chi vuole assaporare i colori e i profumi del nostro territorio e in particolare del progetto Terra Condivisa. L’evento è su prenotazione, entro il 21 giugno, per poter rispettare i distanziamenti necessari in questo periodo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 3939110900