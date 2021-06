Domenica 20 giugno Bagnacavallo festeggia lo Yoga Day

Per il secondo anno consecutivo Bagnacavallo festeggerà lo Yoga Day, evento internazionale pensato per diffondere questa pratica fisica, mentale e spirituale che ha avuto origine in India. Nella mattinata di domenica 20 giugno presso il parco delle Cappuccine, in via Berti n.6, si avrà la possibilità di sperimentare questa pratica grazie a due lezioni gratuite.

Si inizierà alle 9 con Serena Fagnocchi dell’associazione Spazio essenziale asd che proporrà una pratica di Hatha Flow Yoga, mentre alle 11 Alberto Franzaroli proporrà una lezione di Iyengar Yoga.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bagnacavallo nell’ambito del progetto pensato per valorizzare l’attività motoria all’aria aperta, che da maggio coinvolge operatori e associazioni sportive nell’organizzazione di corsi in parchi e aree verdi comunali. È consigliato un abbigliamento comodo ed è necessario portare con sé il proprio tappetino da stendere a terra.

La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria fino a un massimo di venti persone per lezione. Le lezioni avranno la durata di circa un’ora.