Granarolo. Auto fuori strada in via Naviglio, trauma cranico per 56enne

Nel pomeriggio del 19 giugno, poco dopo le 15, a Granarolo, in Via Naviglio, s’è registrato un incidente che ha visto un’auto, per cause ancora in fase d’accertamento, uscire di strada.

L’autista coinvolto nell’incidente, un 56enne, ha rimediato un trauma cranico ed è stato trasportato all’Ospedale di Faenza con codice di massima gravità.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e la Polizia Locale per i primi riscontri e per verificare l’esatta dinamica dell’incidente.