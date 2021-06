“La cronometro del Campionato italiano di ciclismo è stata una grande occasione per raccontare quale sia il rapporto tra la nostra città e la bicicletta. Lo abbiamo fatto attraverso un percorso molto apprezzato dalle atlete e dagli atleti che si sono misurati nella gara a cronometro che valorizza le caratteristiche paesaggistiche del nostro territorio e ma che è anche piaciuto molto anche sul fronte tecnico”, ha dichiarato il sindaco di Faenza, Massimo Isola, al termine della giornata di ieri, che ha visto tanti atleti partecipare alla gara interamente disputata sul territorio manfredo.

“Siamo molto contenti di questo grande risultato – ha aggiunto -. Questo appuntamento non solo è stata una bella vetrina promozionale a carattere internazionale ma abbiamo scoperto un percorso che può avere grandi potenzialità per i cicloamatori e i turisti perché frequentare il circuito del campionato italiano può essere una bella esperienza per visitare la città, le colline e sperimentare la nostra ospitalità”.

“Quella di ieri è stata una grande giornata di festa – ha concluso Isola – che si è potuta realizzare grazie al lavorio di tantissime persone che hanno fatto squadra. Siamo candidati ad essere una città amica della bicicletta e adesso attendiamo di centrare altre tappe. Sulla bici infatti vogliamo investire risorse e idee perché riteniamo che sia un ambito prioritario sia per il benessere fisico ma anche una grande potenzialità turistica”.