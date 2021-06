Lugo. Domenica 20 giugno al Caffè letterario la serata conviviale ‘Bona nott scufiot’

Domenica 20 giugno tornano le serate conviviali del Caffè letterario di Lugo. Per l’occasione, all’hotel Ala d’Oro (corso Matteotti 56) è in programma, a partire dalle 20.30, “Bona nott scufiot”.

La serata, in collaborazione con l’associazione culturale Entelechia, propone i saggi di traduzione della Divina Commedia in dialetto romagnolo di Francesco Talanti con letture di Gianni Parmiani, Giuseppe Bellosi e Claudio Nostri. Il tutto sarà affiancato come da tradizione nei solstizi del Caffè Letterario di Lugo da una paella alla valenciana.

L’ingresso, con cena, ha un costo di 29 euro a persona, bevande incluse. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0545 22388.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.