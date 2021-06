Ravenna. A Palazzo Rasponi dalla Teste inaugurazione del progetto artistico di Cristina Rocca e Marco De Luca

Sabato 19 giugno 2021 alle ore 18.30 viene inaugurato a Ravenna negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste “e mo, e mo ” una installazione creata da Cristina Rocca e Marco De Luca e pensata appositamente per il prezioso ambiente di piazza Kennedy . Il progetto artistico si caratterizza nell’incontro di “due mestieri” connessi al mondo della creatività e si correla al paradigma tradizionale: “l’arte che influenza la moda”, esplorandolo più in profondità fino a quando sia proprio l’arte ad interessarsi alla moda.

Una complicità identificata e proposta al pubblico in questo percorso composto strutturalmente da cinque mosaici firmati Marco De Luca e cinque modelli di moda firmati Cristina Rocca. Cinque “coppie” con sensibili motivi di legame estetico e visivo, valorizzati in due note esperienze creative che caratterizzano la città ravennate. Un dialogo consolidato e continuo, vissuto attraverso identità e congiunzioni di tono e colore con aspetti per molti versi sorprendenti e di grande sensibilità artistica. L’iniziativa espositiva è promossa ed organizzata da Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e Mar Museo d’Arte della città di Ravenna.

“e mo, e mo ” di Cristina Rocca e Marco De Luca sarà visibile dalla serata di sabato 19 giugno fino a giovedì 1 luglio 2021 con orario: 16.30-21.30 per i giorni feriali, mentre sabato e domenica con orario continuato 11- 21.30 . Chiusura ogni lunedì. Ingresso libero, nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria. Informazioni: IAT 0544. 35404 -482767.

CRISTINA ROCCA

Entra nel mondo della moda giovanissima, passando dagli studi di legge alle collezioni a Parigi. Gli anni ’80 sono entusiasmanti nella capitale francese, ma la passione per la creazione dell’ ”abito” la riportano a Ravenna. Qui, nel 1990 inizia un lavoro ispirato dalla città d’arte e dal mosaico e le sfilate si susseguono in diverse città “magiche”: Venezia, Roma sopra tutte e tuttavia con Ravenna permane un legame speciale e in tal modo nei nei luoghi più affascinanti della città prendono vita le sfilate maggiormente evocative. Tutti i suoi capi sono interamente realizzati in Italia, a Ravenna presso il suo Atelier e in via Argentario, lì dove crea e disegna anche le sue molteplici collezioni.

MARCO DE LUCA

Nasce nel 1949 a Medicina, in provincia di Bologna. Diplomato presso l’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico a Ravenna, nel 1969 ottiene a Milano il primo Premio internazionale studentesco INA-Touring per la pittura. Nel 1973 si diploma all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Da allora, la sua attività musiva incontra la collaborazione con importanti protagonisti dell’arte del ‘900 e in pochi anni trova un alto riscontro nazionale ed internazionale ed oggi è considerato uno dei più noti mosaicisti contemporanei. Vive e lavora a Ravenna.