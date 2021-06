Giornata di sole e qualche annuvolamento ma solo dal pomeriggio e ad alta quota. Il mare e la spiaggia potranno farla da padroni, se queste sono le vostre mete. Questo il dettaglio delle previsioni meteo del sito Arpe Emilia Romagna: al mattino sulla costa sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio cielo velato per nubi alte; dalla sera sulla costa sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte. Temperature massime pomeridiane comprese tra 31° sui rilievi e 35° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 31 (sulla costa) e 47 km/h (sui rilievi). Mare poco mosso.