Badante denunciata per truffa pluriaggravata. Aveva convinto un anziano ravennate ad aiutarla con oltre 10 mila euro

Si erano conosciuti per caso, in un parco di Ravenna pochi mesi fa. Lei, badante di origini straniere, lui un anziano ravennate di 93 anni. Con il passare delle settimane, tra una confidenza e l’altra, la donna era riuscita a convincere l’anziano ad aiutarla economicamente: le servivano soldi, molti soldi, oltre 10mila euro per risolvere una serie di gravi problemi familiari.

E così, venerdì mattina, 18 giugno, la donna ha accompagnato l’anziano allo sportello postale di Piazza Garibaldi. Lui doveva ritirare il denaro dal suo conto e darlo alla donna. Però quell’anomala richiesta non ha convinto l’addetto allo sportello che ha attivato il protocollo anti truffa. E’ intervenuta la Polizia e anche il figlio dell’anziano, contattato, ha confermato che il padre non aveva alcuna badante, nè necessità di ritirare quella somma.

La donna è stata denunciata con l’accusa di truffa pluriaggravata e arrestata dalla Polizia. Ora scatteranno anche i controlli da parte dell’Inps, poichè sembra che la signora percepisse il reddito di cittadinanza, pur lavorando senza contratto per un altro anziano.