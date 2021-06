Incidente camion-moto in Via Stradone a Porto Fuori. Grave 15enne, ricoverato al Bufalini

Grave incidente stradale intorno alle 21.30 di sabato 19 giugno a Porto Fuori, in Via Stradone all’altezza dell’incrocio con la Classicana, in cui sono stati coinvolti una moto ed un camion.

Grave il 15enne che viaggiava in sella alla moto, subito soccorso dal personale del 118 intervenuto con automedicalizzata ed ambulanza. Il giovane, dopo essere stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.