Ravenna. Musica & Spirito, l’organo e i solisti della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco in un concerto di musica sacra

Domenica 20 giugno, con il patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e grazie alla collaborazione con la Capit di Ravenna, del Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna e della Cooperativa Mosaici Sonori, l’organo e alcuni solisti della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna daranno vita al concerto di giugno della rassegna Musica&Spirito. Un’opportunità per lasciarsi incantare dalla musica sacra in un ambiente che, più di ogni altro, evoca misticismo e spiritualità.

Alle 19.30 la Basilica di San Francesco sarà invasa dai motivi di alcuni grandi esponenti della musica barocca: Haendel, Buxtehude, Telemann, Marcello, iniziando con la monumentale composizione organistica di Bach: la “Toccata, Adagio e Fuga in do maggiore”.

Questa è la prima di tre serate – “L’organo si racconta” – (le altre saranno venerdì 7 Luglio e venerdì 27 Luglio) dedicate all’organo, a volte come solista e a volte come esecutore del basso continuo o accompagnatore. È un’ottima occasione per conoscere meglio questo affascinante strumento.

I protagonisti dell’evento saranno: Franco Ugolini all’organo, Luigi Lidonnici all’oboe, Enrico Gramigna al violino e Piergiorgio Anzelmo al violoncello.

Un’ora in cui poter spaziare con la mente e farsi trasportare dai suoni armonici. La musica, grazie anche al luogo in cui verrà eseguita, permetterà un’immersione totale nella dimensione spirituale. Ecco che suggestione e riflessione si combinano per comporre un contesto a metà tra sogno e sacralità musicale.

Ingresso Libero