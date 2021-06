Bagnacavallo. ‘A riveder le stelle!’, due cene con l’associazione Traversara in Fiore

Mercoledi 23 e giovedi 24 giugno a partire dalle 19.30 l’associazione Traversara in Fiore propone …A riveder le stelle!, due serate per riscoprire il piacere di stare assieme con l’ottima cucina che da sempre contraddistingue l’associazione della frazione bagnacavallese.

«Dopo un anno di forzata inattività finalmente possiamo tornare “…a riveder le stelle” come recita Dante, al quale rendiamo omaggio nel 700° anniversario della morte – spiegano gli organizzatori. – La cena sarà con un menu limitato, ma non mancheranno i nostri tradizionali cappelletti e la costa cotta alla brace.»

Per l’occasione, nel giorno del solstizio d’estate, il gruppo Astrofili di Ravenna sarà presente per guidare un’osservazione del cielo stellato e di una spettacolare luna piena.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune, si svolgerà all’aperto nel piazzale antistante il cinema-teatro di Traversara, nel rispetto del distanziamento richiesto dalla normativa vigente. In caso di maltempo si rinvia a venerdi 25 giugno.

Per evitare assembramenti le serate saranno a prenotazione obbligatoria sia per l’asporto sia per il servizio al tavolo. Per prenotare il numero è 329 2120850 (Franco).