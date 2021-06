‘Castel Bolognese in fiore’, fino al 30 giugno è possibile partecipare alla manifestazione

Aperta fino al 30 giugno 2021 la partecipazione alla manifestazione “Castel Bolognese in fiore” – 4^ edizione. L’Amministrazione Comunale di Castel Bolognese ha concesso il patrocinio per la quarta edizione con l’intento di promuovere e ampliare la cultura del verde valorizzando con piante e fiori balconi, davanzali, terrazzi, vetrine, orti e particolari architettonici visibili dalla strada.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed aperta a tutti: i residenti, operatori commerciali, le associazioni, gruppi creati per l’occasione. La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire balconi, davanzali, terrazzi, vetrine e giardini privati con fiori e piante per far risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte.

Tutte le info e la modulistica per partecipare sono presenti nella homepage del sito del Comune di Castel Bolognese, sezione “Notizie in evidenza” (link: http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Archivio-Notizie/Castel-Bolognese-in-fiore-4-Edizione).