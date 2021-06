Incidente stradale a Madonna dell’Albero. Traffico bloccato sulla SS16 Adriatica

La strada statale 16 “Adriatica” è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Veneto, a causa di un incidente al km 154 all’altezza di Madonna dell’Albero intorno alle 9 di quest’oggi, 21 giugno. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli. E’ quando comunica Anas in una nota, indicando che sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento tra due auto. Immediato l’intervento del 118 che ha soccorso gli occupanti di una delle due auto, una famiglia con due bambini. Tutti gli automobilisti, benchè praticamente illesi, sono stati trasportati al pronto soccorso di Ravenna in codice di bassa gravità.

Durante i soccorso, la seconda vettura coinvolta nel sinistro, invece, per cause non ancora chiarite, improvvisamente è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma le necessarie operazioni di messa in sicurezza della strada, hanno reso necessario la chiusura del traffico.