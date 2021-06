Morta Giovanna Giovannini, moglie del sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini

È scomparsa domenica 20 giugno a causa di una malattia che non perdona, all’età di 70 anni, Giovanna Giovannini, moglie del sindaco di Casola Valsenio, Giorgio Sagrini e mamma di Valentina. Era ricoverata nel reparto di oncologia dell’Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna.

“Addio Giovanna: giorno dopo giorno piangeremo la tua assenza ma ricordandoti sempre come fonte di felicità nelle nostre vite. Non ti dimenticheremo mai: sei stata una moglie e madre eccezionale che abbiamo amato con tutto il cuore e che non dimenticheremo mai..

Ti amiamo e ci manchi, dal profondo dei nostri cuori”, così la ricordano il marito e la figlia.

Il funerale si terrà martedì 22 giugno alle 17 nella Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta di Casola Valsenio. A seguire, il corteo funebre al Cimitero di Casola Valsenio.

Le offerte in sua memoria verranno devolute alla Comunità Sasso-Monte Gianni di Marradi.