Ravenna. L’Associazione ‘Benigno Zaccagnini’ approva il bilancio ed elegge il nuovo Consiglio direttivo. Confermato presidente Roberto Mariani

L’Assemblea dei soci dell’Associazione culturale “Benigno Zaccagnini” ha approvato il bilancio consuntivo 2020 ed eletto il nuovo Consiglio direttivo, composto da Roberto Mariani, Paolo Valenti, Ubaldo Agnoletti, Alberto Argnani, Cinzia Ghirardelli, Valeria Masperi, Giovanni Poggiali, Patrizia Ravagli, Giuseppe “Beppe” Rossi.

Il Consiglio direttivo ha successivamente confermato Roberto Mariani Presidente e Paolo Valenti Vicepresidente; Romano Argnani è Presidente onorario.

Il Consiglio ha anche ratificato le nuove adesioni all’Associazione, tra cui quelle, accompagnate da un generoso contributo, di Cristina e Riccardo Muti. “Particolarmente significative perché, come la signora Mazzavillani Muti ha sovente ricordato – riporta la nota dell’Associazione -, Zaccagnini ebbe un ruolo rilevante nel convincerla ad impegnarsi in prima persona per organizzare a Ravenna un Festival di respiro internazionale, di cui poi sarebbe stata ‘anima’ per decenni”.

L’Associazione riprenderà col prossimo anno scolastico ad assegnare borse di studio a studenti per lavori di ricerca e certamente una di queste avrà come oggetto l’ambito culturale.