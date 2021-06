Weekend “caldo” a Cervia Milano Marittima: 25enne denunciato per furto, 17enne per aggressione e multa ad un locale per alcool ai minorenni

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio, nel fine settimana del 19 e 20 giugno, hanno deferito in stato di libertà 4 persone ed elevato due sanzioni amministrative.

In particolare, nella giornata di sabato i militari dell’aliquota operativa sono intervenuti in una struttura ricettiva di Cervia per effettuare una perquisizione in una stanza dell’albergo occupata da un campano di anni 25, a seguito di alcune denunce di furto. In particolare era stato denunciato il furto di un tablet e della carta di credito.

Le indagini avviate dai carabinieri hanno consentito di accertare come l’indagato avesse, con la carta bancomat trafugata, speso la somma di circa 3 mila euro per effettuare degli acquisti di capi di abbigliamento nel centro di Milano Marittima, acquistare un telefonino e consumare delle bevande in un locale. Fortunatamente tramite la perquisizione i capi e il cellulare acquistati sono stati ritrovati e sottoposti a sequestro. Per il ragazzo in trasferta si profila un foglio di via con divieto di ritornare nel comune di Cervia per tre anni.

Un anziano, invece, si è reso responsabile dell’uccisione di un volatile nella zona di Milano Marittima. In particolare l’uomo, nel pomeriggio di giovedì, ha ucciso, con un fucile ad aria compressa, una tortora giustificando il gesto con la necessità di dover tenere pulita la zona. Per lui, oltre al deferimento per uccisione di animali e spari in luogo pubblico è seguito il sequestro penale del fucile.

La Stazione Carabinieri di Milano Marittima ha invece deferito un giovane di 17 anni responsabile dell’aggressione nei confronti di un ventenne che ha riportato a seguito del litigio la rottura del setto nasale e 30 giorni di prognosi.

Un signore di quarant’anni è stato sanzionato per la violazione dell’ordinanza comunale sul decoro. Per lui una multa salatissima di 2 mila euro. Nei confronti di un locale di Milano Marittima è stata invece elevata una sanziona amministrativa perché aveva somministrato dell’alcolico ad un minorenne.

Infine, nell’ambito dei controlli effettuati allo scalo ferroviario di Cervia per verificare gli accessi dei giovani nell’area della movida, una ragazza è stata trovata in possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente. A seguito di perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto 4 bilancini di precisione e residui di infiorescenza. Il materiale è stato sottoposta a sequestro mentre la ragazza cervese è stata deferita alla Procura della Repubblica di Ravenna per la violazione delle norme contenute nel DPR 309/1990.