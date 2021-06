Cts: mascherine giù all’aperto dal 28 giugno, ma fare attenzione agli assembramenti. Ora si aspetta la decisione del governo

Il Cts Comitato tecnico scientifico – interpellato dal governo – ha dato il suo responso: le mascherine all’aperto potranno non essere più obbligatorie già dal prossimo 28 giugno. “Il Cts ritiene che nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (esempio, mercati, fiere, code, ecc.…)”. Lo scrive in una nota il Comitato. La notizia è rilanciata dall’Ansa. “Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”, ha scritto il Ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facebook. Ora il provvedimento deve essere formalizzato dal governo.

Secondo gli esperti del Cts sarebbe opportuno comunque mantenere il distanziamento, se non si è congiunti, e la mascherina andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento all’aperto così come sui mezzi di trasporto ma non quando si è a tavola. Dunque quando si esce bisogna portare la mascherina sempre con sé per indossarla in caso di bisogno. Sulla decisione ha influito anche la percentuale di vaccini somministrati in Italia (al momento già oltre il 53% della popolazione ha almeno una dose e circa il 27% ha fatto completato il ciclo).