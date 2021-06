Nella Basilica di S. Maria in Porto sono stati celebrati questa mattina, 22 giugno, i funerali del professor Paolo Antonio Scorza, pediatra molto conosciuto e stimato a Ravenna per aver ricoperto l’incarico di primario di pediatria all’ospedale di Ravenna, nonchè professore all’Università di Bologna.

Tanti ravennati, colleghi o ex pazienti, hanno voluto portare un ultimo saluto al Professore, ricordato da tutti per professionalità e rara umanità. “Lavorare con lui è stato un onore: la sua competenza, la sua illuminazione diagnostica, la sua semeiotica, i sui insegnamenti (primo fra tutti non nuocere), il suo rigore hanno sorretto, solidificato e costruito generazioni di Pediatri con cui ha collaborato – hanno sottolineato i colleghi e il personale infermieristico della città di Ravenna – Professore era buono nella vera essenza del termine; agiva sempre per il bene altrui, amava veramente i bambini, la loro vita, quella dei loro genitori” .