Amici di Cervia da 60 anni: due premiati questa mattina nella sala del consiglio comunale

Primo incontro per il 2021 di premiazione degli ospiti della città di Cervia che da più di 10 anni continuano a trascorrere le loro vacanze a Cervia. Accolti dall’Assessore Cesare Zavatta in sala del consiglio comunale una coppia di turisti festeggiati e ufficializzati Amici di Cervia con la consegna della pergamena firmata dal sindaco. Record di fedeltà della vacanza con ben 60 anni di vacanze a Cervia per Anna Bertani e Vittorio Cappi segnalati da Bagno Flores.

Ai premiati è stata consegnata la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, una ceramica con il sale di Cervia- premio speciale per i 60 anni di fedeltà- come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato, biglietti omaggio per Casa delle Farfalle Parco Naturale offerti da Cooperativa Atlantide e il libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” scritto da Massimo Previato e donato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia.

L’incontro è stato allietato dalla musica dei ragazzi della scuola di musica di Cervia “Rossini”.